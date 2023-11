Violenza di genere | la divulgatrice Fonte | «Così do voce a tutte le sopravvissute È ora di educare al consenso i giovani maschi» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di domenica 12 novembre 2023) Ne uccide più la lingua. Ne è certa Valeria, classe 1998,femminista specializzata in Italianistica, conosciuta sui social per il suo attivismo contro il linguaggio misogino e le narrazioni tossiche. È appena trascorsa un’estate dominata da numerosi fatti di cronaca che hanno visto al centro stupri, molestie e femminicidi. Solo la punta dell’iceberg di un problema più profondo le cui trame sono da ricercare nella struttura della società e su cui, secondo Valeria, bisogna iniziare a intervenire con l’istruzione delle scuole, a partire da quelle dei più piccoli. «al»: è questa la grande sfida che la società contemporanea deve saper affrontare. Iniziare (con le parole giuste) dai più piccoli «Gli strumenti che abbiamo oggi non sono adeguati. Innanzitutto ...