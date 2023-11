Vincono il concorso | ma niente lavoro | in 35mila sul piede di guerra

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 12 novembre 2023) Concorsi pubbliciilnella Pubblica Amministrazione in, ma. È il paradosso degli “idonei non vincitori” dei quattro concorsi “unici” per la PA banditi tra il 2020 e il 2022. Se il governo non interverrà, i loro sacrifici, compiuti peraltro con tutte le restrizioni dovute alla pandemia, saranno annullati tra febbraio e maggio 2024. Mario De Masi, presidente Cifa (Comitato Idonei Funzionari Amministrativi): “Siamo pronti a scendere in piazza se gli emendamenti che verranno presentati nei prossimi giorni dai parlamentari non verranno accolti”.Leggi anche: Partite iva, cambia il contributo a 800 euro, cosa fare per averlo Lezioni di preparazione ai concorsi pubbliciilin 35 mila, ma...