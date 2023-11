Vincenzo Faraone presidente Ivas | prima volta per un infermiere

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Un nuovo capitolo per l’guida l’associazione con un focus innovativo sugli accessi vascolari Durante il recente IV Congresso dell’Italian Vascular Access Society () svoltosi a Roma, è stato annunciato un cambiamento epocale. Per la, un, è stato eletto, segnando una sstorica per l’associazione. Il nuovo, attualmente Coordinatore del Team Accessi Vascolari presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, ha dichiarato il suo impegno a lavorare per il bene dei pazienti e per diffondere la cultura degli accessi venosi. Questa elezione ...