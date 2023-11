VIDEO MotoGP | la premiazione del GP di Malesia | l’Inno di Mameli per Bastianini

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Una vittoria davvero dal peso specifico indicibile per Eneache ha dominato il Gran Premio della, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Sepang il romagnolo ha vinto la gara malese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francesco Bagnaia a 3.5. Quarto Jorge Martin a 10.5, quinto proprio Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con Luca Marini che completa la top10 a 19.7. Al termine della sua prova, il nativo di Rimini ha potuto sentire nuovamente le emozioni del podio, che mancavano esattamente da un anno per lui, salendo sul gradino più alto con pieno merito. Le emozioni, ovviamente, ...