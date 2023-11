VIDEO MotoGP | GP Malesia 2023 | sintesi gara | Bastianini fa il vuoto | duello Bagnaia-Martin

(Di domenica 12 novembre 2023) Uno strepitoso Eneavince, o per meglio dire domina, il Gran Premio di, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Sepang il pilota romagnolo ha centrato un successo davvero importante che lo ripaga di mesi quanto mai complicati, precedendo Alex Marquez e Francesco “Pecco”. Eneaha vinto lamalese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francescoa 3.5. Quarto Jorgea 10.5, quinto proprio Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con Luca Marini che ...

vedi anche QualificheMalesia, Bagnaia in pole. Marquez vince la sprint Moto2, Acosta è campione del mondo Nella classe Moto2 Fermin Aldeguer vince il Gp, ma a fare festa a Sepang è Pedro ...

Uno strepitoso Enea Bastianini vince, o per meglio dire domina, il Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang il pilota romagno ...