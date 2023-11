Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 novembre 2023)12 NOVEMBRE ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE CREA CODE SULLA A1 FIRENZETRA PONZONONO E IL BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONESI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRMAZIONESUD MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA BREVI RALLENTMANETI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO , AL PROSSIMO APPUNTAMENTO ...