Vela | Europei Vilamoura 2023 | Germani Bertuzzi sempre secondi nei 49erFX Tita Banti agganciati dai britannici

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Va in archivio la quinta giornata dei Campionatidiin Portogallo. Nei, dopo la giornata negativa di ieri, Janae Giorgiapartono male (16) ma chiudono al quarto posto la dodicesima regata, conservando il secondo posto e tenendo a cinque punti di distanza le spagnole Tamara Echegoyen e Paula Barcelò. Tentativo di fuga invece per le norvegesi (già in possesso del pass olimpico e quindi non in corsa per l’unica carta a disposizione) Helene Naess e Marie Ronningen (8 – 3). Quattordicesima posizione per le azzurre Alexandra Stalder e Silvia Speri (21.0 – 7.0, 108). Nella Nacra17, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei aprono la giornata con un 14.0, ma risalgono con un sesto posto nella seconda regata di oggi, tenendo il primo posto a 35. La ...