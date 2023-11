Vaticano | il primo film con un Papa fu proiettato in luoghi lascivi con immagini licenziose | trovata la prova della ‘dannazione’ del regista

... conservatore, severo, che suscitava dissensi e strappi nell'era del ConcilioII. E il ... Ilsequestro - ricatto allo stato, quello del magistrato Mario Sossi, dopo quelli del capo ...

Vaticano, il primo film con un Papa fu proiettato in luoghi lascivi con immagini licenziose: trovata la prova… la Repubblica

Il Vaticano: 'Sì al battesimo ai trans e i gay possono fare i padrini' Agenzia ANSA

È stato trasferito in carcere il 19enne di Avellino condannato in primo grado a sette anni di reclusione per violenza, minacce e abusi sessuali nei confronti di coetanei commessi tra il 2021 e il 2022 ...l Paris Saint Germain vince e va in vetta alla Ligue1, Mbappé segna una tripletta tra cui un gran gol al volo, ma Luis Enrique non è soddisfatto dell'attaccante francese e non usa giri di parole. (ANS ...