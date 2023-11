Vaccino antinfluenzale per i bambini | come richiederlo e perché è importante

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 12 novembre 2023) L’influenza è una malattia respiratoria acuta stagionale causata da virus influenzali. Nell’emisfero occidentale,riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, si manifesta prevalentemente durante il periodo invernale ed è caratterizzata da una forte tendenza dei virus influenzali a presentare variazioni antigeniche. In questo modo. i virus influenzali riescono a superare le difese immunitarie che si erano sviluppate e perfezionate a seguito di precedenti infezioni. Per questo l’influenza stagionale è così diffusa e ha un così forte impatto sia dal punto di vista epidemiologico che di sanità pubblica. Ilcontro l’influenza è il metodo più sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le tipiche complicanze,le polmoniti batteriche, la disidratazione e il peggioramento di condizioni preesistenti (diabete, ...