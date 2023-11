Va 3-0 e poi perde Serse Cosmi? Clamoroso | con chi si candida e dove

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Non sarà il "sindaco-mister" stile Sergio Pirozzi, il politico simbolo del terremoto di Amatrice, maha comunque intenzione di scendere in campo. Il mitico ex tecnico del Perugia di Gaucci era l'uomo che al debutto in Serie A proveniente dall'Arezzo (in C1) stupì tutti conquistando salvezze su salvezze lanciando giovani allora semi-sconosciuti come Liverani e Miccoli e con una banda di esotici stranieri (ricordate il coreano ammazza-Italia Ahn Yung-hwan?). Oggi, a 65 anni, è senza panchina e le ultime esperienze poco fortunate sono state a Crotone in Serie A (da marzo a giugno 2021) e in Croazia, tre mesi a Rijeka tra settembre e novembre 2022. Forse è per questo che il coach, già nel mirino di Mai dire gol con una esilarante parodia firmata Maurizio Crozza, ha intenzione di darsi alla politica: "Non farò il sindaco, ma ho il ...