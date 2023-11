“Un viaggio nell’esperienza complessa del giudizio e del pregiudizio” | il Progetto Ritratti in mostra alla Galleria Borgo d’Oro

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023) Bergamo. Quella che apparentemente potrebbe sembrare una semplicediè in realtà unaricca di significati. Si trovaa Bergamo, in via Santa Caterina 33, e rimane aperta e visitabile fino al 15 dicembre. A proporla è la Cooperativa di Bessimo ONLUS che, pur trovandosi al confine tra Bergamo e Brescia, da molti anni opera anche nella nostra città con progetti come l’Unità di strada per le dipendenze e il Drop In. “Il– come hanno spiegato i responsabili della Cooperativa, Elena Ciusani e Giovanni Zoccatelli – è un’indagine sull’identità personale e collettiva, undel ...