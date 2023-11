Un premierato che non è un premierato | analisi della riforma Meloni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 12 novembre 2023) Roma, 12 nov – In data 03 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “”, il disegno di legge di revisione costituzionale inerente alla modificaforma di Governo. In particolare, è prevista l’elezione a suffragio universale e diretto, da parte del corpo elettorale, del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore.“finto” Tuttavia, alla legittimazione democratica diretta non segue una preminenza del Capo del Governo sui Ministri, come ci si aspetterebbe da un vero “” (non certo dal “papocchioano”), i quali continuano ad essere nominati dal PresidenteRepubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questi, lungi dall’assumere una posizione di preminenza ...