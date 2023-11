Un paese in guerra nelle peggiori mani

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 novembre 2023) In Israele c'è un problema di leadership conclamato, ma Netanyahu è stato pur sempre eletto. David Horovitz, direttore di The Times of Israel: "Ha sconsideratamente e catastroficamente sottovalutato Hamas, prima del 7 ottobre, e da allora non è riuscito a gestire la situazione”