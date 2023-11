Ulrich Seidl | Non sono mai soddisfatto dei miei film | cerco l' autenticità

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 novembre 2023) Al centro dell'omaggio del Festival dei Popoli 2023, il regista austriacoripercorre i caratteri essenziali del suo cinema disturbante e privo di giudizi morali. Ospite del Festival dei Popoli di Firenze per presentare la sua ultima fatica, il controverso documentario Wicked Games Rimini Sparta,si è concesso al pubblico fiorentino per una ricca masterclass in cui ha analizzato il suo cinema partendo dagli esordi (in)felici. Il regista austriaco ha, infatti, ricordato come, dopo aver frequentato per due anni una scuola di cinema, è stato costretto a lasciarla in seguito allo scandalo provocato dal suo primo lavoro, The Prom. Il documentario racconta il ballo studentesco della città natale del regista, Horn, ma il risultato, secondo il corpo docente, "danneggiava la reputazione della scuola": …