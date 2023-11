Udinese | Cioffi ' amaro epilogo | colpa di una scivolata'

(Di domenica 12 novembre 2023) "Il calcio è fatto di episodi: qualcuno scivola e ti resta l'in bocca per una vittoria meritata che sfuma, ma dopo un chilo e mezzo di cioccolata ci può stare". Così il tecnico dell'...

Gabriele, allenatore dell', ha parlato così dopo il pareggio ottenuto contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni Gabrieleha parlato così a Dazn dopo- Atalanta. LE PAROLE - "Sono ...

Udinese, Cioffi: "Abbiamo affrontato l'Atalanta faccia a faccia, ma c'è tanto da migliorare" TUTTO mercato WEB

Udinese, Cioffi: “Sono diverso Quando cadi e ti fai male…” Tuttosport

Così il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi dopo il pareggio interno con l'Atalanta. "E' inutile piangersi addosso - ha aggiunto - ma guardare gli aspetti positivi per ripartire di slancio. Quando ho ...Nel post partita di Udinese-Atalanta, l’allenatore bianconero Gabriele Cioffi ha analizzato il pareggio contro la Dea e si è complimentato per la loro prestazione in campo, nonostante sia un po’ amare ...