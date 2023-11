Udinese-Atalanta 1-1 | gol di Walace e Ederson

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match valido per la 12esima giornata della Serie A 2023-2024. L'si porta così a 11 punti mentre i nerazzurri salgono a 20.subito pericolosa nel primo tempo e al 31' sbaglia anche un calcio di rigore assegnato per un fallo di Carnesecchi ai danni di Ferreira. Sul dischetto va Success ma dagli undici metri colpisce in pieno il palo. Seguono altre azioni offensive dei bianconeri, che al 44 passano in vantaggio: dopo una traversa colpita in pieno da Samardzic, la sfera arriva dalle parti diche di prima intenzione calcia in porta e con una deviazione di Djimsiti trova il gol dell'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa ancora protagonista Carnesecchi. Al 48' errore di valutazione di Hateboer, che permette a Zemura di calciare a ...