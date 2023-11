Udinese-Atalanta 1-1 | Gasperini | “Abbiamo un carattere che non finisce mai”

(Di domenica 12 novembre 2023) “Un gol insperato, anche se da alcuni minuti dicevamo di mettere palla dentro perchérisorse importanti col gioco aereo. A quel punto era difficile raddrizzarla”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, dopo il pareggio in extremis in casa dell’: “L’sta bene compatibilmente con gli impegni. L’Europa globalmente ti dà di più di quello che ti toglie, ma quando giochi giovedì e domenica e trovi avversari preparati come l’loro andavano più forte di noi. Dopo mezzora ci siamo incartati pian piano, nel secondo tempoprovato a raddrizzarla ma loro ripartivano molto forte in contropiede. Quel che è molto positivo è cheunche nonmai, loro ...

Commenta per primo L'strappa un punto all', che avrebbe potuto avere un sapore di vittoria se Ederson non avesse segnato il gol del pareggio a fine partita. Durante il match anche un rigore sbagliato da ...

Serie A: Fiorentina-Bologna 2-1 e Udinese-Atalanta 1-1 Agenzia ANSA

Occasione persa per l' Atalanta, che non riesce a vincere contro l' Udinese e fallisce il sorpasso sul Napoli. La squadra di Gasperini ha infatti pareggiato 1-1 contro i bianconeri: in gol Walace e ...'Purtroppo abbiamo subito la rete del pareggio in pieno recupero' UDINE (ITALPRESS) - 'Nonostante il risultato sono contento della ...