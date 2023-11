Ucraina | bombardamento russo sulla biblioteca di Kherson

Unrusso ha colpito oggi la biblioteca scientifica della città di Kherson, danneggiano ... Sarebbero intanto 311.750 i soldati russi uccisi dall'inizio della guerra in. Lo afferma ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: news oggi 12 novembre Adnkronos

Wp, fu l'Ucraina a bombardare il Nord Stream 2 Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Un bombardamento russo ha colpito oggi la biblioteca scientifica della città di Kherson, danneggiano gravemente l’edificio, dove è scoppiato un incendio. Non ci sono vittime. Lo rende no ...KIEV – Trasferire le scuole sottoterra, a prova di missile e in grado di resistere a un attacco nucleare, per proteggere i bambini dai missili russi. E’ l’idea che nell’ Ucraina dell’Est sta già diven ...