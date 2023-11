Tutte le curiosità sul Parco archeologico di Sutri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023) L’area di Viterbo è ricca di zone archeologiche eè forse uno degli esempi più importanti per gli appassionati di storia antica ed etrusca. A partire dalla sua collocazione,ha sempre avuto una grande rilevanza storica: da qui infatti passava la via Francigena, che dal Nord Europa portava fino a Brindisi, dove si prendeva il mare, diretti verso terre lontane.deve però la sua importanza soprattutto alche ospita sul suo territorio, circa 7 ettari di terreno su cui si trovano ben 64 tombe scavate direttamente nel tufo. Iloffre al turista viaggiatore uno spettacolo unico nel suo genere attraverso la visita dell’Anfiteatro, della necropoli, del Mitreo e delle millenarie tagliate etrusche. La necropoli, in ...