Turista colpito da ictus a piazza San Pietro | non identificato per ore 

Leggi su agi

(Di domenica 12 novembre 2023) AGI - Una brutta avventura quella capitata a unaustriaco in visita a Roma alla cupola della basilica di Sanall'improvviso da un, è rimasto per ore senza poter parlare e, privo di documenti, ai soccorritori non è riuscito a comunicare il suo nome. Al personale medico è riuscito a scrivere solamente, tramite un foglio e una penna, due parole che indicavano il nome di una regione e di uno stato federale dell'Austria. I medici hanno richiesto la collaborazione della polizia per la ricerca dei congiunti in Italia del, e gli agenti del XII Distretto Monteverde hanno preso contatti con il servizio di soccorso sanitario della Città del Vaticano. Nella giornata di ieri, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del, un uomo di 81 ...