“Tu sì que vales” - il cameriere-ballerino palermitano vola in finale. Gerry Scotti in lacrime

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 novembre 2023) Momenti di commozione durante la semidi “Tu sì que” andata in onda sabato 11 novembre in prima serata su Canale 5. Al cospetto dei quattro giudici si è presentato ilPietro Failla. “Sono un, servo i tavoli ballando – ha spiegato – Sono sposato e ho due figli, un maschio di 27 anni e una femmina di 24. Mia moglie mi appoggia in quello che faccio”. Pietro Failla ha portato i piatti in tadanzando e piroettando sulle note di “Italodisco” dei The Kolors. Il concorrente ha subito fatto breccia nel cuore diche lo ha incitato per tutta la durata della performance e lo ha voluto nella sua scuderia, un circuito alternativo che premia i concorrenti dal talento ...