Tsitsipas riduce i dubbi | l' ultimo allenamento prima di sfidare Sinner a Torino

La sfida tra Stefanose Jannik Sinner è in programma alle 14.30 al Pala Alpitour. Sarà il loro ottavo confronto, il terzo in stagione.è in vantaggio 5 - 2, quest'anno il bilancio ...

Tsitsipas riduce i dubbi: l'ultimo allenamento prima di sfidare Sinner ... Tiscali

Otto ragazzi per le Finals oktennis

Dopo il tranquillo allenamento del polacco Hubert Hurkacz, prima riserva alle Nitto ATP Finals, al Circolo della Stampa-Sporting arriva Stefanos Tsitsipas. Con cui il padre Apostolos e Paula Badosa, ...TORINO - In attesa di esordire alle Nitto Atp Finals Sinner si è diviso tra campo e tifosi. Prima l' allenamento insieme a Rublev, poi il "tennis in piazza" con Alcaraz davanti a centinaia di fan ...