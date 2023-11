Traffico Roma del 12-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul trattoFirenze dell’autostrada del Sole ancora per la presenza di un incidente Code in quest’ultima ora tra Magliano Sabina e Ponzanono verso la capitale sempre come conseguenza di questo incidente il tratto autostradale è stato Inoltre chiuso alun incidente anche sul tratto Urbano della A24 ha rallentato ulteriormente agli spostamenti tra il Grande Raccordo Anulare e via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est in diminuzione gli spostamenti sulla diramazioneSud nel dettaglio tra Torrenova e il raccordo anulare Provenendo dall’autostrada del Sole si viaggia senza disagi sulle sull’intero percorso della tangenziale est anei prossimi ta di Trastevere possibili disagi per un tamponamento su via Marmorata ...