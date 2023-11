Traffico Roma del 12-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione La domenica prosegue senza disagi per i viaggiatori del grande raccordo anulare del tratto Urbano della A24è regolare anche sull’intero percorso della tangenziale est ma il tempo e pioggia possibile sui percorsi autostradali che collegano la capitale con le regioni confinanti E questa lo ricordiamo ancora la domenica dell’atteso derby all’Olimpico alle 18 fischio d’inizio per lazio-attive le consuete modifiche alla circolazione già diverse ore prima dell’incontro ricordiamo inoltre che lo stadio è raggiungibile tramite la linea tram 2 si lavora per il rinnovo della sede tranviaria lungo viale Palmiro Togliatti con alla chiusura della corsia preferenziale di via Prenestina tra la stessa Viale Togliatti e via Bresadola modifiche per il tram 14 sostituito da autobus sulla tratto ...