Traffico Roma del 12-11-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 12 novembre 2023) Luceverdeper trovati da nostra relazionenamento sulle principali strade della città al momento segnalati rallentamenti sul Raccordo Anulare tra via Casilina via Appia In entrambe le direzioni e sulla tangenziale est su via del Foro Italico da Ponte delle Valli avete Campi Sportivi direzione dello Stadio Olimpico E a proposito di stadio Olimpico oggi alle 18 si giocherà il derby Lazioper il campionato di Serie A previsto il consueto piano per la viabilità con divieto di sosta ad ampio raggio nella del Foro Italico che lo ricordiamo si può comunque raggiungere con il trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed eri nei camion è tutto Grazie dell’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...