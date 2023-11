Traffico Roma del 12-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 novembre 2023) Luceverdela nostra meditazioneregolare scorrevole e sulle strade della città possibili difficoltà di circolazione a Colli Aniene per la manifestazione cuore al Tiburtino chiusa alMolte strade tra via Grotta di Gregna via Mozart per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti temporanea deviazione di percorso treni e bus 075 454 151 508 e 309 il tutto Dovrebbe concludersi entro le ore 13 trasporto ferroviario per lavori di manutenzione sulla linea Firenzeoggi sono previste variazioni e cancellazioni per i treni alta velocità variazioni per alcuni treni Intercity Intercity notte variazione cancellazione sostituzione con busta per alcuni treni regionali per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto grazie per ...