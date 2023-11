Traffico Roma del 12-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 novembre 2023) Luceverdeper trovati dalla redazioneregolare è scorrevole sulle strade della città Tuttavia sono sempre possibili difficoltà di circolazione a Colli Aniene per la manifestazione al Tiburtino sono chiusa alMolte strade tra Grotta di Gregna e via Mozart per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti temporanee deviazione di percorso per le linee bus 075 154 151 508 e 309 per l’Angelus di Papa Francesco in programma alle 12 in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione durante la flusso e deflusso dei fedeli vendita di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è né capo né tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...