Tra Sarri e Mourinho non sorride nessuno dei due | Lazio-Roma a reti bianche

(Di domenica 12 novembre 2023) Il Derby della Capitale finisce con un pareggio ache, ai fini della classifica non fa contenta nessuna delle due. Il match più atteso afinisce con un pareggio anon riescono a prevalere l’una sull’altra e alla fine le due squadre devono accontentarsi di un punto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Finisce senza reti il derbyLazio e Roma. Il voto più alto nella squadra diva a Guendouzi, sotto la sufficienza Cataldi, Felipe Anderson e Pedro. Nella Roma il peggiore è Lukaku, 5,5 anche a Dybala e Bove. Tutti i ...

Caos nel derby: urla e insulti tra panchine. Sarri imbufalito Corriere dello Sport

Lazio-Roma, cosa è successo tra Sarri e Mourinho a fine partita RomaNews

La sfida tra i biancocelesti e i giallorossi si è chiusa con il risultato di 0-0: Lukaku non ispirato, Immobile impreciso ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, tra poco parlerà alle tv collegate e in conferenza stampa per commentare il pareggio senza reti nel derby con la Roma.