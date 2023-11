Tra Roma e Lazio finisce a reti bianche | un punto ciascuno che non accontenta nessuno

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 novembre 2023)senzail primo derby stagionale tra, un derby in cui alla fine dei conti le occasioni si sono contate sulle dita di una mano e in cui le due squadre, a momenti, sembravano più interessante a non perdere piuttosto che a vincere. A cominciare forte è la, che nel primo quarto d’ora tra buon giro palla e baricentro elevato cerca di schiacciare lae indirizzare subito la stracittadina, senza tuttavia riuscire a creare occasioni davvero nitide, ad eccezione del goal annullato per fuorigioco a Cristante a seguito di una respinta di Provedel su Karsdorp. Proprio l’olandese, un po’ a sorpresa, è l’uomo che più si fa vedere in avanti, con un paio di conclusioni che non raggiungono il bersaglio grosso. Nella seconda metà di frazione è ...