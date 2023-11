Tra Lazio e Roma vince la stanchezza Il derby della capitale finisce 0-0

(Di domenica 12 novembre 2023) La stracittadina preceduta dalle solite polemiche si gioca con grande intensità ma senza la qualità necessaria alle due squadre per portare a casa i 3 punti. Alla fine arriva un pareggio che non serve a nessuno

Si ritrova però mezzaaddosso e fatica a trovare la scintilla ritardando spesso la giocata. ... Poi deve districarsiululati razzisti e la stretta di Romagnoli. Palle pulite nel primo tempo ...

Diretta Lazio-Roma 0-0: poche occasioni, Sarri e Mourinho un punto a testa Corriere dello Sport

La sfida tra i biancocelesti e i giallorossi si è chiusa con il risultato di 0-0: Lukaku non ispirato, Immobile impreciso ...ROMA (ITALPRESS) – Un punto a testa, che non guasta ma che non serve a nessuna delle due squadre, anzi toglie a entrambe la possibilità di avvicinare la zona Champions. Lazio e Roma non si fanno male ...