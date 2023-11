Tra Lazio e Roma vince la paura | il derby si chiude a reti inviolate | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 novembre 2023)latra. E’ andato in archivio ildella 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita non ha regalato tante emozioni e le difese hanno avuto la meglio sugli attaccanti. In particolar modo calciatori del calibro di Dybala, Lukaku e Immobile non sono stati in grado di fare la differenza. Lasi affida al tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson, gli ospiti rispondono con la solita coppia formata da Lukaku e Dybala. Al 12? la partita si sblocca con un tiro preciso di Cristante, ma il gol viene annullato giustamente per fuorigioco. La squadra di Sarri risponde con un clamoroso palo colpito da Luis Alberto. Laspinge egnoli ha sulla testa il gol del vantaggio. Lasi salva ...