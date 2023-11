Torres-Ancona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di. La capolista del girone B, dopo le recenti battute di arresto, vuole tornare a dominare come faceva fino a qualche turno fa per confermarsi da sola al comando. La squadra marchigiana, dal suo canto, spera di portare a casa una vittoria su un campo estremamente complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.