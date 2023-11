Torino | Ilic | «Sono cresciuto mentalmente | la strada è giusta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Le parole di Ivan, centrocampista del, dopo il pareggio ottenuto dai granata in trasferta contro il Monza Ivanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio delcontro il Monza. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Juric mi ha chiesto di spingere di più,un giocatore giovane con alti e bassi ma devo uscirne velocemente., adessosulla. Vogliamo fare punti in ogni partita dando il massimo, adesso siamo diventati molto cattivi e riusciamo a fare bene». L’INFORTUNIO A RICCI LO HA RESPONSABILIZZATO – «Sì, ma mi dispiace per Samuele che ha fatto tante belle partite. Spero che torni in campo presto».