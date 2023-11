Top Gun | Maverick | un poliziotto punta la pistola contro un collega che spoilera il film | condannato

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 novembre 2023) Dominic Gaynor, un ufficiale di polizia australiano, ha minacciato di sparare ad unse gli avesse rivelato dei dettagli su Top Gun:, ilcon Tom Cruise. “Ti sparerei” ha detto ilestraendo l’arma. L’uomo è statoa 100 ore di servizio per la comunità, e gli è stato assegnato un vincolo di buon comportamento di due anni, che lo obbliga a non commettere ulteriori reati in quel periodo, pena sanzioni aggiuntive. È molto probabile che sarà licenziato dalle forze di polizia. Fare spoiler e raccontare nel dettaglioe serie televisive è considerato da sempre un atto decisamente spiacevole. Ma quello che è accaduto in Australia è sicuramente un episodio molto inquietante e che va oltre. Secondo l’Australian Broadcasting Company Dominic Gaynor, un ...