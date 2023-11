Tina Cipollari | chi è | anni | carriera in tv | vita privata | fidanzato | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023)è conosciuta nel suo ruolo di opinionista di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Laè un personaggio discusso dal pubblico, amata o odiata per la sua franchezza e per il modo nel quale esprime le sue posizioni, senza mezzi termini. Ma l’opinionista ha al suo attivo anche altre partecipazioni televisive, oltre ad aver scritto libri e anche canzoni.-Ilcorrieredellacitta.comCippolari: chi è,Chi non la conosce ormai! E’ uno dei personaggi più noti della Tv italiana grazie al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne., è all’anagrafe Maria Concetta, nasce a Viterbo, il 14 ...