ThuLa davanti e Dumfries c' è | Inter in campo così

Le scelte del tecnico nerazzurro per la sfida contro il Frosinone: Dumfries a destra,la coppia d'attacco titolare composta da Thuram e Lautaro ...

Inter, col Frosinone i titolarissimi. Frattesi spera in una maglia, davanti la ThuLa fcinter1908

Inter, col Salisburgo Inzaghi pensa a Frattesi dall'inizio. Davanti ancora largo alla ThuLa La Gazzetta dello Sport

L'Inter di Simone Inzaghi si vuole riprendere la vetta in solitaria della classifica e per farlo dovrà battere il Frosinone. In attacco ci sarà sicuramente capitan Lautaro, dubbio sul suo partner d'at ...La squadra di Inzaghi affronterà il Frosinone domenica sera a San Siro prima della sosta. Per la gara di domenica torneranno i titolari ...