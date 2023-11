The Marvels | record negativo al botteghino per l' ultimo film dell' MCU

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 novembre 2023) Thesembra destinato ad avere l'apertura alstatunitense più bassa per unprodotto dai Marvel Studios. Dopo aver incassato solo 21,5 milioni di dollari al suo debutto in sala venerdì, Thesembra destinato ad avere un'apertura domestica nel primo weekend compresa tra 47 e 52 milioni, che rappresenterebbe l'opening alstatunitense più basso per unprodotto dai Marvel Studios. Il precedenteall'interno'MCU apparteneva a L'incredibile Hulk che aveva incassato 55,4 milioni di dollari. Thesarebbe persino andato peggio di The Flash che, con un incasso di 55 milioni, si è rivelato il peggior flop alnella storia ...