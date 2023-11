The Killers | l’8 dicembre esce “Rebel Diamonds”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 novembre 2023) MILANO – A distanza di due decenni dall’inizio della loro incredibile carriera, i Thehanno annunciato l’uscita di “”, l’album “best of”, in uscita il prossimo 8. È ora disponibile in preorder nei formati CD, LP e LP con booklet di 24 pagine in esclusiva sullo Shop Universal e conterrà un nuovo brano, “Spirit”, pronto per essere cantato dai fan della band di tutto il mondo. “” contiene 20 brani, tra cui i classici dei giorni nostri “Mr. Brightside”, certificato disco di platino in Italia, “When You Were Young”, “All These Things That I’ve Done”, “Human”, certificato disco d’oro in Italia, “Read My Mind” e altri ancora, fino all’ultimo singolo della band, “Your Side of Town”, acclamato dalla critica. In uscita l’8, ...