Terra Amara | soap opera su Canale5 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 12 novembre 2023) Questa sera, domenica 12 novembre 2023, alle 21:20 in prima serata tv su, va in onda in prima tv laturca. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.“Bir Zamanlar Çukurova” è una serie televisiva turca che racconta una storia avvincente ambientata nella regione di Çukurova, in Turchia. Di seguito, una breve descrizione della: La storia ruota attorno a Y?lmaz e Züleyha, i due protagonisti principali della serie. Y?lmaz è un giovane che vive in condizioni difficili nella regione di Çukurova, mentre Züleyha appartiene a una famiglia più ricca. I due si innamorano, ma a causa delle disparità sociali e ...