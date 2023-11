Terim | l’imperatore di Milan e Fiorentina

Leggi su dailymilan

(Di domenica 12 novembre 2023) I tifosi rivolgono le proprie attenzioni sempre sui calciatori, in particolare su quelli di maggior talento capaci di spostare gli equilibri di campionati e coppe. Spesso però, a farlo, sono anche gli allenatori i quali riescono a spiccare per il loro genio e le loro innovazioni. Uno di questi è senza ombra di dubbio Fatih. L’allenatore turco, autentico divo in patria, si evidenzia per i successi ottenuti a partire dal 1996 con il Galatasaray. Alla sua guida vince infatti 4 campionati nazionali e la Coppa UEFA nel 2000, superando in finale l’Arsenal di Wenger. Successo oltretutto storico, è stato il primo conquistato da una squadra turca in campo internazionale. Queste vittorie attirarono dapprima le attenzioni italiane della, poi anche quelle del. Nell’estate del 2000 firma per il club viola, dove alcuni ...