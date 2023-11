Teo Mammucari a Ballando con le Stelle | chi è | età | figlia | fidanzata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023) Conduttore televisivo, attore e cantante, Teo Mammuccari è ormai un veterano del piccolo schermo. Appare prima come attore, poi come presentatore. Nel programma de Le Iene, come inviato prima come presentatore poi ottiene un grande successo di pubblico. Sono stati anche altri gli impegni professionali che hanno visto Mammuccari protagonista. Ora il noto presentatore è alle prese concon le. Ma andiamo a conoscere più fa vicino Mammuccari, scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita privata… Teo Mammuccari -Ilcorrieredellacitta.com Teochi è? Teoè nato a Roma il 12 agosto del 1964 ed è un noto conduttore televisivo, attore e cantante. Dopo gli inizi come animatore turistico, nel 1995 ha iniziato a lavorare come attore di Scherzi a parti, poi come conduttore, ma è nel 1999 che è ...