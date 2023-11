Tentativo di furto a Qualiano | allarme sicurezza

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 12 novembre 2023) Un nuovodi. La politica deve fare la propria parte chiedendo controlli straordinaridiin via Palumbo presso una rivendita di beverage: “La Fonte di Bacco”. Un buco nel muro e danni alla struttura attraverso cui i malviventi che hanno tentato di introdursi nella struttura, presumibilmente per portare via la merce e liquidità. Questo è il terzo in questa settimana di cui abbiamo conoscenza. Assaltato, infatti un supermercato Despar, sempre in via Palumbo e il Bar America. È chiaro che la città vive un momento particolare dettato dalla recrudescenza dei fenomeni criminali. Le forze dell’ordine sono esigue sul territorio. La politica deve fare necessariamente la sua parte. Il Sindaco dideve ...