Tennis | rimonta vincente di Nardi | batte Daniel e conquista il Challenger di Matsuyama 2023

(Di domenica 12 novembre 2023) Lucachiude in bellezza una settimana molto positiva e si laurea campione deldi. Secondo titolo stagionale per il 20enne di Pesaro, che nell’atto conclusivo in Giappone ha superato il beniamino di casa Taro, prima forza del seeding, con lo score di 3-6 6-4 6-2.pazzesca di, capace di reagire dopo essersi trovato in svantaggio di set e break (6-3 3-0) e spuntarla dopo due ore di gioco. Grazie a questo risultato, Luca guadagna 16 posizioni e sale al numero 127 del ranking. Inoltre, si rilancia anche nella corsa alle Next Gen Atp Finals di Jeddah, portandosi a soli 5 punti dall’undicesimo posto, l’ultimo disponibile (salvo ulteriori forfait) per qualificarsi. SportFace.