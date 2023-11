Tempo scaduto per Garcia | ma il problema non è tecnico | di cosa ha davvero bisogno il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) La sconfitta contro l’Empoli certifica l’esigenza deldi una rivoluzione, ma ilnon è soloo tattico. Paradossalmente, oggi è arrivata la sconfitta che tutti aspettavano ormai da settimane. Una disfatta che urla disperatamente ildi un cambiamento, di una rinascita. Quel filo sottilissimo che legava l’allenatore Rudie i giocatori delsi è ufficialmente spezzato. Ricostruire la mentalità di una squadra a pezzi, la vera missione delNon c’è più spazio per ilfrancese, non in questa squadra. Non c’è piùdi riflettere sunon ha funzionato, esi poteva fare per evitare determinati risultati nelle partite. Non importa chi è ...