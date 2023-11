Teatro Gesualdo | Festa | “Serata indimenticabile con Ranieri”

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima alzata di sipario ieri sera per la nuova Stagione deldi Avellino che si è aperta su uno degli eventi musicali tra i più attesi ed esclusivi di sempre. Protagonista assoluto alla prima l’arista Massimo. Atletico e ballerino scattante, con una passione straripante, una sensibilità musicale fuori dal comune e una teatralità innata nella sua persona e mai artefatta che ha incantato il pubblico del. “Un grazie di cuore a Massimo, artista eccezionale per il quale nutro grande affetto e stima – dice il sindaco di Avellino, Gianluca– Sono contento di aver scelto lui per la “prima” stagionale al, è stata una partenza di straordinaria qualità ed intensità artistica e musicale. Ieri ...

...verghiani la stagione di prosa 'Turi Ferro' alABC di Catania. Dopo 'La roba', opera di debutto del cartellone 2022 - 2023, e gli adattamenti de 'I Malavoglia' e 'Mastro don', ...

Sold out per la prima al Gesualdo. Ad inaugurare la stagione Massimo Ranieri con il suo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo". Applausi a scena aperta per il cantante partenopeo, che si conferma a ...