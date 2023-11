Supplementare amarissimo per l’Amen BC Servizi Arezzo

Leggi su lortica

(Di domenica 12 novembre 2023) Tre Colli Serravalle-Amen BC77-76 dts Parziali: 25-17; 42-35; 55-53; 68-68 Tre Colli: Gay 19, Rossi 5, Avino 3, Taverna 16, Razic 12, Tava 5, Raviolo ne, Ruiu, Papadopoulos, Pavone 17. All.Gatti Amen BC: Pelucchini 13, Zocca 14, Toia 18, Iannicelli 5, Rossi 10, Jankovic, Semprini Cesari 14, Calzini ne, VAgnuzzi ne, Giommetti 2, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto Occasione sprecata perBCche non riesce ad avere il guizzo vincente a Serravalle Scrivia dove è costretta a cedere con il minimo scarto dopo un tempo. Partono meglio gli ospiti con Gay e Pavone che creano gli spazi giusti per trovare la via del canestro, i punti di Semprini e Rossi permettono comunque alla SBA di rimanere in partita (25-17 a fine primo ...