Successo azzurro allo Sweden Open 2023 di Taekwondo

(Di domenica 12 novembre 2023) Oro per Alessio e Dell'Aquila, bronzo per D'Angelo e Al Halwani. UPSALA (SVEZIA) - L'Italia ha dominato lodisvoltosi a Upsala. Questo evento cruciale si inserisce nel percorso di preparazione verso il Grand Prix Final di Manchester in dicembre, momento decisivo per la qu