Striscia di Gaza | sede Onu colpita da raid aereo di Israele | Molti morti ; aperto corridoio umanitario verso sud di 7 ore

(Di domenica 12 novembre 2023) Nelladiundiha colpito ladel Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp), l'Onu: "Si registrano un numero significativo die feriti". Ha riferire la notizia, l'amministratore dell'Undp Achim Steiner su X (ex Twitter). In queste ore, poi, l'ann

Ma chi pagherà il prezzo più alto in questo ambito non saranno Israele né ladi, protagonisti del conflitto. Per ragioni sociali, oltre che per l'incidenza del turismo sulle singole ...

A Gaza il dramma degli ospedali senza luce e ossigeno. Raid su sede Onu: "Molti morti" - "Sorrideremo nonostante il dolore": la storia del clown in fuga dall'ospedale al Shifa - "Sorrideremo nonostante il dolore": la storia del clown in fuga dall'ospedale al Shifa RaiNews

Guerra ultime notizie. Netanyahu: «Nessuna pressione internazionale ci fermerà». Londra, in 300mila ... Il Sole 24 ORE

Il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che l’evacuazione di 200mila cittadini da Gaza City negli ultimi tre giorni "fa capire che Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia".Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno annunciato una nuova pausa umanitaria per permettere l’evacuazione di civili dal nord della Striscia di Gaza. Il portavoce dell’Idf in arabo, tenente ...