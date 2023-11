Statua della Madonna di Lourdes “pellegrina” a Sotto il Monte | paese del santo Giovanni XXIII

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023)il. Ilnatale di Papaaccoglierà il 16 e 17 novembre l’Effigedi, in occasione del 120° anniversario dalla nascita dell’Unitalsi. “Sarà la, a compiere unggio verso noi, permettendo a quanti non possono recarsi adi raccogliersi in preghiera davanti a una copia esatta, la stessa che viene venerata nella grotta di Massabielle». Con queste parole Luciano Pivetti, presidente Regionale Unitalsi, ha annunciato che nel mese di novembre laarriverà anche in Lombardia, dopo un itinerario che la sta conducendo in ...