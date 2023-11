(Di domenica 12 novembre 2023) I valori dellocome armala mafia. Questo il pensiero alla base di “Dipende da Noi”, il percorso formativo proposto allesuperiori del milanese che unisce l‘educazione alla legalità alla pedagogiaiva.dall’associazione, in collaborazione con laAllianz, squadra di pallavolo della SuperLega Credem Banca, ilè rivolto a tutti gli istituti superiori di, dove comincerà a partire da febbraio 2024. Il percorso formativo affianca lezioni e seminari che affrontano il tema della legalità e della lotta allea momenti di attivitàiva e di incon gli atleti, utilizzando così l’etica ...

Enrico Dalla Valle (303) è l'unico italiano in gara nel challenger statunitense di Champaign (80.000 $ di montepremi sul cemento). Dalla Valle giocherà al primo turnoil kazako Beidit Zhukayev (195). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 12 novembre 2023

Sport contro le mafie, il progetto per le scuole promosso da Wikimafia e Powervolley Milano Il Fatto Quotidiano

Lo sport contro la dispersione scolastica, iniziativa a Roma Agenzia ANSA

Il teatro è il Ramón Sánchez-Pizjuán. Siviglia e Real Betis gli attori protagonisti del Gran Derbi, in campo per l’atto n.140 nella storia. Una rivalità divenuta, ormai, un classico del campionato ...Il greco guida per 5-2 il conto degli scontri diretti, prima di questa gara ha avuto noie al gomito. A seguire il numero uno alla ricerca di nuovi record ...